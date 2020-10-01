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Лондон представил план «политической войны» против «авторитарных врагов» 

РИА Новости 32 минуты назад
Лондон представил план «политической войны» против РФ
Фото: Reuters
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников".

"Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия "политической войны" направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира", — говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет Россию, Китай, КНДР и Иран.

"В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер— и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", — утверждает начальник штаба обороны Великобритании.

В заявлении Картера отмечается, что Великобритании нужно изменить коренным образом свое мышление для сдерживания "авторитарных противников". Он представил концепцию, в которой подчеркивается, в частности, необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта".
Кроме того, предлагается сделать упор на создание союзов и укрепление взаимодействия. Подчеркивается также, что необходимо проводить модернизацию.

"Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", — отметил Картер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В мире , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ОЗХО , Великобритания
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