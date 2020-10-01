Лондон представил план «политической войны» против РФ

"Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия "политической войны" направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира", — говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
"В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер— и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", — утверждает начальник штаба обороны Великобритании.
"Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", — отметил Картер.