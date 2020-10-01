Лондон представил план «политической войны» против РФ

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников".

"Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия "политической войны" направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира", — говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет Россию, Китай, КНДР и Иран.

"В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер— и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", — утверждает начальник штаба обороны Великобритании.

В заявлении Картера отмечается, что Великобритании нужно изменить коренным образом свое мышление для сдерживания "авторитарных противников". Он представил концепцию, в которой подчеркивается, в частности, необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта".

Кроме того, предлагается сделать упор на создание союзов и укрепление взаимодействия. Подчеркивается также, что необходимо проводить модернизацию.