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Интрепол отказался объявить в розыск Эво Моралеса 

RT на русском и ещё 3 32 минуты назад
Интрепол отказался объявить в розыск Эво Моралеса
Фото: Reuters
Интрепол вновь отказался объявить в розыск бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщил генпрокурор страны Хуан Ланчипа.

«Когда фигурирует подстрекательство к мятежу, как в данном случае, Интерпол истолковывает это как политическое преступление, и нам сообщили, что не смогут произвести арест до тех пор, пока классификация этого рассматриваемого преступления не будет отменена», — цитирует РИА Новости Ланчипу.

Отмечается, что ранее Интерпол отказался объявить Моралеса в розыск в январе.
8 сентября суд в Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.
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В мире , Эво Моралес , Интерпол , РИА Новости , Боливия
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