Сына Пашиняна отправляют на войну

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот может отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала жена премьера Анна Акопян в беседе с женщинами-депутатами Нагорного Карабаха, передает «Sputnik Армения».

Фото: official site of the Prime minister of RA official site of the Prime minister of RA

Она сообщила, что Ашот Пашинян недавно завершил службу в Вооруженных силах Армении и теперь находится в мобилизационном резерве.

«Он оделся, я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но в мире нет ничего благороднее, чем умереть за родину», - заявила Акопян.

По ее словам, позже выяснилось, что пока в присутствии резервистов на поле боя нет необходимости.

«Но мои слова были на всю жизнь», - подчеркнула Анна Акопян.

Ашот Акопян – единственный сын Пашиняна и Акопян. Также у супругов есть три дочери – Мариам, Шушанна и Арпине.