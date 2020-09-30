Сына Пашиняна отправляют на войну

Сын премьер-министра Армении
Никола Пашиняна Ашот может отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала жена премьера Анна Акопян в беседе с женщинами-депутатами Нагорного Карабаха, передает «Sputnik Армения».
Фото: official site of the Prime minister of RAofficial site of the Prime minister of RA
Она сообщила, что Ашот Пашинян недавно завершил службу в Вооруженных силах Армении и теперь находится в мобилизационном резерве.
«Он оделся, я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но в мире нет ничего благороднее, чем умереть за родину», - заявила Акопян.
По ее словам, позже выяснилось, что пока в присутствии резервистов на поле боя нет необходимости.
«Но мои слова были на всю жизнь», - подчеркнула Анна Акопян.
Ашот Акопян – единственный сын Пашиняна и Акопян. Также у супругов есть три дочери – Мариам, Шушанна и Арпине.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.