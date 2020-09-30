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Сына Пашиняна отправляют на войну

Вероника Полынина
46 минут назад
Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот может отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала жена премьера Анна Акопян в беседе с женщинами-депутатами Нагорного Карабаха, передает «Sputnik Армения».
Сына Пашиняна отправляют на войну
Фото: official site of the Prime minister of RAofficial site of the Prime minister of RA
Она сообщила, что Ашот Пашинян недавно завершил службу в Вооруженных силах Армении и теперь находится в мобилизационном резерве.
«Он оделся, я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но в мире нет ничего благороднее, чем умереть за родину», - заявила Акопян.
По ее словам, позже выяснилось, что пока в присутствии резервистов на поле боя нет необходимости.
«Но мои слова были на всю жизнь», - подчеркнула Анна Акопян.
Ашот Акопян – единственный сын Пашиняна и Акопян. Также у супругов есть три дочери – Мариам, Шушанна и Арпине.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
В мире,Война, Карабах,ИА Sputnik,Армения,
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