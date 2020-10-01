Власти Испании хотят изолировать Мадрид

Но глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо не собирается выполнять это распоряжение, она считает его не имеющим юридической силы, поскольку не было консенсуса между всеми регионами. Аюсо намерена подать апелляцию в Национальную судебную палату. По ее словам, власти автономии предпринимают все необходимое для защиты граждан от коронавируса, а предложение кабмина о закрытии целых городов излишне.

Для того, чтобы власти изолировали отдельный населенный пункт, он должен соответствовать трем параметрам: если отмечено свыше 500 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, результаты тестирования на COVID-19 дают положительный результат в 10 процентах случаев и заняты уже 35 процентов коек в отделениях интенсивной терапии. В этом случае город закрывается, покинуть его можно лишь при следовании на работу, учебу, для посещения банка, сдачи или проведения экзамена или тестов, которые нельзя отложить, возвращения домой, ухода за пожилыми или несовершеннолетними. Внутри установленного периметра разрешено свободное передвижение жителей при соблюдении индивидуальных и коллективных мер защиты, установленных компетентными органами здравоохранения. Собрания в группы более 6 человек запрещаются. Бары, рестораны и букмекерские конторы должны закрыться в 23.00, ограничена вместимость любых заведений (от 30 до 50 процентов в зависимости от их предназначения). Усиливаются меры по раннему выявлению коронавируса.