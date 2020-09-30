В Армении оценили новые потери Азербайджана

Армении Арцрун Ованнисян. Вооруженные силы Азербайджан потеряли в среду в боях на линии соприкосновения в Карабахе реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также 11 танков, сообщил представитель минобороны

"Находящиеся на передовой подразделения армии обороны (Карабах — ред) продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, в результате которых противник потерял РСЗО "Смерч" и "Ураган", десятки единиц других артиллерийских и противотанковых средств, на северном и южном направлениях — по одной тяжелой огнеметной системе "ТОС-1", 11 танков, три боевых машины пехоты и шесть бронетранспортеров", — написал Ованнисян в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.