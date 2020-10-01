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СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко 

РИА Новости и ещё 1 31 минуту назад
США отказались от санкций против Лукашенко
Фото: © РИА Новости / БелТА
США воздержались от присоединения к санкциям Великобритании и Канады против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных, поскольку надеются на то, что в ЕС будет выработана единая позиция по поводу санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника.
Во вторник Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Как сообщили источники агентства, США воздержались, так как считают, что ЕС может достичь консенсуса в отношении санкций в ходе заседания на этой неделе. Один из источников добавил, что пакет санкций США, включая за "нарушения прав человека", был практически готов.
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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В мире , СНГ , США , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , МВД , Центризбирком России , Reuters , Канада , Великобритания
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