США отказались от санкций против Лукашенко

Во вторник Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".

Как сообщили источники агентства, США воздержались, так как считают, что ЕС может достичь консенсуса в отношении санкций в ходе заседания на этой неделе. Один из источников добавил, что пакет санкций США, включая за "нарушения прав человека", был практически готов.

Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.