Зачем Турции война в Нагорном Карабахе

Турецкая газета Evrensel назвала
обострение в Нагорном Карабахе попыткой перенести войну, которая идет на Ближнем Востоке, на «кавказский фронт». По версии издания, одной из целей Турции
, поддерживающей Азербайджан
, является сдерживание России
.
После интервенций в Сирии
, Ливии
и в Восточном Средиземноморье правительство Турции пытается сыграть решающую роль на Кавказе. Evrensel отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
поддержал эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и провел совместные учения с Азербайджаном.
«Карабах является нашей национальной проблемой в той же степени, что и для Азербайджана», - заявил недавно Эрдоган.
Газета подчеркивает, что ближневосточные разборки теперь «переместились на задний двор Росси», к границам бывшего Советского Союза, наследником которого является администрация президента Владимира Путина
.
«Однако попытки ограничить растущую мощь и влияние России в регионе с высокой вероятностью дадут обратный эффект, как это произошло в Сирии», - отметило издание.
Власти Турции хотят использовать конфликт в Карабахе в качестве рычага давления на Россию, с которой у них до сих пор идут споры по поводу контроля над Идлибом и Тель-Рифатом в Сирии, а также из-за двоевластия в Ливии, заключила газета.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян
заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.