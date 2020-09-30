Зачем Турции война в Нагорном Карабахе

Власти Турции хотят использовать конфликт в Карабахе в качестве рычага давления на Россию, с которой у них до сих пор идут споры по поводу контроля над Идлибом и Тель-Рифатом в Сирии, а также из-за двоевластия в Ливии, заключила газета.