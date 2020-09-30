Власти Парижа опровергли информацию о взрыве

«Взрыв» в Париже был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Париже произошел взрыв, который был слышен во всех районах города и близлежащих пригородах. Французские власти опровергли это. По их словам, звук, который был принят за взрыв, издал истребитель, преодолевший звуковой барьер.

В январе 2019 года, как сообщал «Рамблер», в булочной на улице Тревиз в девятом округе Парижа в результате утечки газа произошел взрыв и возникло возгорание. В результате инцидента погибли четыре человека, примерно 50 человек пострадали.