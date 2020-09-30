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Тихановская начала формировать «теневое правительство» 

Lenta.ru и ещё 6 54 минуты назад
Тихановская начала формировать «теневое правительство»
Фото: globallookpress.com
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская начала формировать «теневое правительство», сообщает 30 сентября «Интерфакс — Запад».
Представителем по экономическим реформам выбран вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович. Представителем по правам человека стал замглавы белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.
Тихановская заявила, что продолжает объединение всех демократических сил для проведения новых выборов. «Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис», — пояснила оппозиционерка.
Пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина рассказала, что речь идет о формировании команды Тихановской. «Это ответ на вопрос: "Светлана Тихановская — это один человек? Или у нее есть команда?"» — отметила она.
На вопрос, войдут ли в команду члены Координационного совета оппозиции, Красулина ответила: «Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восьмую неделю. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. В ответ правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Все члены президиума КС в данный момент либо арестованы, либо находятся за границей. Тихановская находится в Литве.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Интерфакс
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