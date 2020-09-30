Тихановская начала формировать «теневое правительство» 

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Представителем по экономическим реформам выбран вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович. Представителем по правам человека стал замглавы белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

Тихановская заявила, что продолжает объединение всех демократических сил для проведения новых выборов. «Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис», — пояснила оппозиционерка.

Пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина рассказала, что речь идет о формировании команды Тихановской. «Это ответ на вопрос: "Светлана Тихановская — это один человек? Или у нее есть команда?"» — отметила она.

На вопрос, войдут ли в команду члены Координационного совета оппозиции, Красулина ответила: «Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели».