«Только до конца»: посол Азербайджана предупредил Армению 

Возможное признание независимости Карабаха армянами Бюльбюль-оглы назвал «сожжением всех мостов». В этом случае Баку, по его словам, отреагирует в крайней степени негативно. Дипломат не стал конкретизировать в каких действиях это выразится, но подчеркнул решительность азербайджанских властей.

«Вот тогда это уже будет только до конца», — цитирует издание слова Бюльбюль-оглы.