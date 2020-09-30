«Только до конца»: посол Азербайджана предупредил Армению 

Азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что признание суверенитета Нагорного Карабаха Арменией будет последней точкой в окончательном разрыве отношений между Баку и Ереваном, сообщает РБК. Дипломат пообещал в этом случае «самую негативную реакцию» азербайджанских властей.
Возможное признание независимости Карабаха армянами Бюльбюль-оглы назвал «сожжением всех мостов». В этом случае Баку, по его словам, отреагирует в крайней степени негативно. Дипломат не стал конкретизировать в каких действиях это выразится, но подчеркнул решительность азербайджанских властей.
«Вот тогда это уже будет только до конца», — цитирует издание слова Бюльбюль-оглы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Минобороны Армении заявили о начале широкомасштабной наступательной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Армяно-азербайджанские отношения обострились 27 сентября. Стороны развязали военное сопротивление на фоне спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабха. При этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта.