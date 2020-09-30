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Лукашенко идет на условия Кремля

Артём Кульша
31 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко соглашается на условия Кремля ради сохранения власти. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Лукашенко идет на условия Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил о возобновлении переговоров между Россией и Белоруссией об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
Он рассказал, что на конец 2019 года были согласованы 28 с половиной дорожных карт, после чего между сторонами возникли разногласия относительно, в частности, цен на газ и компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли России и переговоры были отложены.
«В связи с протестами ситуация для Лукашенко изменилась. На фоне непризнания со стороны большинства стран Запада Россия является одним из немногих источников поддержки и возможного финансирования республики», — сообщает «Свободная пресса».
Директор центра изучения кризисного общества Максим Вилисов высказал мнение, что такая перемена не гарантирует, что интеграция состоится на условиях Москвы или состоится вообще. Он объяснил это политическим стилем Лукашенко, который заключается в забалтывании. Вилисов считает, что в этом вопросе многое будет зависеть от последовательности властей России.
В мире,Политика,Владимир Семашко,Александр Лукашенко,Россия,Беларусь,
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