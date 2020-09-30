Лукашенко идет на условия Кремля

Он рассказал, что на конец 2019 года были согласованы 28 с половиной дорожных карт, после чего между сторонами возникли разногласия относительно, в частности, цен на газ и компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли России и переговоры были отложены.
Директор центра изучения кризисного общества Максим Вилисов высказал мнение, что такая перемена не гарантирует, что интеграция состоится на условиях Москвы или состоится вообще. Он объяснил это политическим стилем Лукашенко, который заключается в забалтывании. Вилисов считает, что в этом вопросе многое будет зависеть от последовательности властей России.