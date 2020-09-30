На Украине разразилась коронавирусная катастрофа

The Washington Post рассказала , что наплыв отдыхающих в Одессе и их беспечное отношение к маскам сделали Украину одной из самых горячих коронавирусных точек Европы. Люди возвращаются с отдыха с вирусом и заражают окружающих.

Одесский врач Иван Черненко объяснил, что маски и соблюдение мер предосторожности не вяжутся с курортным настроением. Он рассказал, что и покупатели, и продавцы в Одессе ходят без масок, а ночные клубы в городе переполнены. По данным Минздрава Украины, количество заболевших в Одессе за лето выросло в десять раз.

Американцы собрались массово бежать из страны

Число запросов о том, как подать заявление на получение канадского гражданства» резко подскочило примерно через час после начала дебатов двух политиков, достигнув пика около 22:30. Запросы были наиболее популярны в штате Массачусетс, за ним следуют Огайо и Мичиган. Хаотичные дебаты часто выливались в «отвратительные выкрики» со стороны обоих кандидатов, которые глубоко разочаровывали модератора, отмечает New York Post.

Экс-россиянина унизили в британской армии

Британец российского происхождения, отвергнутый британской разведкой, подает в суд на министерство обороны за дискриминацию. Как сообщает Telegraph, причиной отказа молодому человеку стали опасения спецслужб, что он может стать шпионом.

33-летний Глеб Стешов, семья которого приехала в Великобританию, «спасаясь от КГБ», когда ему было 13 лет, поступил в местную армию, так как был «чрезвычайно благодарен Великобритании». Он мечтал стать переводчиком с русского в Разведывательном корпусе, но в итоге оказался в парашютном полку, где над ним издевались. По словам Стешова, его заставляя маршировать, распевая русские песни перед старшими по званию.

Трамп пригрозил достать ядерное оружие из хранилищ

Администрация президента США Дональда Трампа попросила военных оценить, как быстро они смогут вывести ядерное оружие из хранилищ и загрузить его в бомбардировщики и подлодки. Как сообщает Politico, Трамп пригрозил такой мерой, если Россия не выполнит требования США и договор о контроле над вооружениями не будет возобновлен.

По словам источников издания, запрос Трампа к Стратегическому командованию США в Небраске является частью стратегии давления на Москву с целью пересмотра нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Опрошенные Politico эксперты предупредили, что это глупо, так как может подтолкнуть Россию к аналогичным шагам.

Нигерийца казнят за оскорбительную песню WhatsApp

В Нигерии 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину приговорили к смертной казни за то, что он поделился оскорбительной песней о пророке Мухаммеде в чате WhatsApp. Об этом сообщает Mirror.

Приговор был вынесен после того, как песня стала широко известна и разгневанная толпа разрушила дом музыканта и вынудила его отца спасаться бегством. Шариф-Амину был признан виновным в «кощунственном заявлении против пророка Мухаммеда».