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Киев намерен официально обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности 

ТАСС 1 час назад
Киев начнет называть Лукашенко без указания должности
Фото: РИА Новости
Представители Украины в официальном общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства. Об этом сообщил в среду на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он будет обращаться к Лукашенко после 5 ноября, когда истечет пятилетний срок его полномочий, точкой отсчета которого является его инаугурация 6 ноября 2015 года.

"Официальная позиция — Александр Лукашенко", — сказал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент". "Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", — считает министр.
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Глава МИД Украины заявил 23 сентября, что Киев после срочных консультаций официально объявит свою позицию относительно политического статуса Александра Лукашенко, который ранее по итогам выборов вновь вступил в должность президента Белоруссии. Кулеба подчеркивал, что до этого времени Украина ставила под сомнения результаты президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, Верховная рада 15 сентября приняла заявление, в котором утверждается, что выборы "не были свободными, честными и прозрачными".
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко , МИД , Верховная Рада , Киев
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