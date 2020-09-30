Киев начнет называть Лукашенко без указания должности

Представители Украины в официальном общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства. Об этом сообщил в среду на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он будет обращаться к Лукашенко после 5 ноября, когда истечет пятилетний срок его полномочий, точкой отсчета которого является его инаугурация 6 ноября 2015 года.
"Официальная позиция — Александр Лукашенко", — сказал глава МИД Украины.
Кулеба добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент". "Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", — считает министр.
Глава МИД Украины заявил 23 сентября, что Киев после срочных консультаций официально объявит свою позицию относительно политического статуса Александра Лукашенко, который ранее по итогам выборов вновь вступил в должность президента Белоруссии. Кулеба подчеркивал, что до этого времени Украина ставила под сомнения результаты президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, Верховная рада 15 сентября приняла заявление, в котором утверждается, что выборы "не были свободными, честными и прозрачными".