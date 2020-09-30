Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Лабораторно подтверждено 4027 новых случая заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 26 сентября, тогда выявили 3833 инфицированных жителя.

За сутки в стране умерли 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 4129. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271) и Львовской (265) областях.

Также сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 2110 пациентов.

Общее число заразившихся на Украине составило 208 959 человек, из них 92 360 — выздоровели. Сейчас в стране COVID-19 переносит 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.