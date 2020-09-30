Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Лабораторно подтверждено 4027 новых случая заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 26 сентября, тогда выявили 3833 инфицированных жителя.
За сутки в стране умерли 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 4129. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271) и Львовской (265) областях.
Также сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 2110 пациентов.
Общее число заразившихся на Украине составило 208 959 человек, из них 92 360 — выздоровели. Сейчас в стране COVID-19 переносит 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее.
24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.
В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители