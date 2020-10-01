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Джордж Мартин: Трамп «помочился на демократию» во время дебатов 

News.ru и ещё 1 55 минут назад
«Трамп помочился на демократию»
Фото: globallookpress.com
Автор серии известнейших книг, по которым был снят сериал «Игра престолов» Джордж Мартин осудил поведение президента США Дональда Трампа на теледебатах в Кливленде с кандидатом от демократов Джо Байденом и заявил, что глава государства опозорил тот пост, который сейчас занимает.
Мартин известен тем, что крайне редко реагирует на какие-либо политические события. Однако в данном случае, по его словам, он не мог сдержаться. Писатель обратил внимание не то, что в мире и в США сейчас происходят очень серьёзные события, тогда как дебаты по вине Трампа превратились в балаган, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию, — заявил Мартин.

По его мнению, дебаты доказали, что Байден — достойный человек, а Трамп — нет. Мартин полагает, что дебаты были «отвратительными», и избирателям следовало бы сделать выводы еще в 2016 году на дебатах Трампа с Хиллари Клинтон, где тот хамил ей. Однако на нынешних прениях кандидатов президент США, по мнению писателя, установил новый рекорд по оскорблениям и затыканию рта своему оппоненту.
Как сообщал NEWS.ru, прошедшие в Кливленде первые очные дебаты Трампа и Байдена вызвали в американском обществе и политическом истеблишменте крайне негативную реакцию. Вот уже сутки все американские СМИ обсуждают, что нынешние дебаты оказались «хаотичными», бессодержательными и инфантильными.
В среду, 30 сентября, Байден выступил перед избирателями в штате Огайо. Он заявил, в частности, что поведение Трампа стало позором для США.
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В мире , США , Шоу-бизнес , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Джордж Мартин , Дональд Трамп , РИА Новости
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