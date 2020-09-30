Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Адмирал Макаров» поразил цель в Средиземном море 

Артём Кульша 49 минут назад
Черноморский флот России провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море. Об этом сообщают «Известия».
В пресс-службе ЧФ рассказали, что некоторое время назад экипаж фрегата «Адмирал Макаров» обнаружил условную цель, а именно самолет, намеревавшийся нанести ракетный удар по кораблю, после чего расчеты ПВО уничтожили ее электронными пусками зенитных ракет. Там добавили, что условный противник был сымитирован системой управления вооружения корабля электронным способом.
«Россия им не по зубам»: в ЕС боятся «страшного оружия»
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в ходе учений «Кавказ-2020» корабль ЧФ ракетными ударами уничтожил отряд условного противника, а расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и истребители Су-30 уничтожили около 20 самолетов условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области.
В первой половине сентября главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин рассказал, что самолеты НАТО приблизились к границе России на 15 километров и отработали удары крылатыми ракетами по объектам в Южном военном округе. Он назвал эту операцию против России беспрецедентной.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 51
В мире , Армия , Видео , Сергей Суровикин , ЕС , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Армения проиграла Азербайджану в вооружениях
Армения проиграла Азербайджану в вооружениях
Обнародованы новые подробности со сбитым Су-30 под Тверью
Обнародованы новые подробности со сбитым Су-30 под Тверью
Видео
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение