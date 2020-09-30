«Адмирал Макаров» поразил цель в Средиземном море 

Черноморский флот России провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе ЧФ рассказали, что некоторое время назад экипаж фрегата «Адмирал Макаров» обнаружил условную цель, а именно самолет, намеревавшийся нанести ракетный удар по кораблю, после чего расчеты ПВО уничтожили ее электронными пусками зенитных ракет. Там добавили, что условный противник был сымитирован системой управления вооружения корабля электронным способом.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в ходе учений «Кавказ-2020» корабль ЧФ ракетными ударами уничтожил отряд условного противника, а расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и истребители Су-30 уничтожили около 20 самолетов условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области.