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Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах 

Lenta.ru 1 час назад
Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах
Фото: Ron Sachs / ZumaPress / Globallookpress.com
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призналась в том, что во время дебатов 2016 года тоже хотела «заткнуть» республиканца Дональда Трампа, как это попытался сделать нынешний кандидат от Демократической партии Джо Байден. Она ответила утвердительно на соответствующую реплику журналистки в Twitter.
Обсуждая прошедшие президентские теледебаты, на которых Байден сказал Трампу «заткнись», левая публицистка Джил Филипович назвала это «главной фразой вечера» и предположила, что Клинтон очень хотела бы сказать то же самое на собственных теледебатах. «Вы даже не представляете», — ответила политик.
В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена, пытавшегося заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмущенно сказал демократ.
Ранее Джо Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал своего оппонента, действующего главу Белого дома Дональда Трампа сделать то же самое.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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