Азербайджан наносит авиаудары по Карабаху 

Армия Азербайджана наносит авиаудары по северной части Нагорного Карабаха, а истребители Военно-воздушных сил Турции поднялись в воздух. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня утром в пресс-службе армянского Министерства обороны сообщили, что самолеты азербайджанских ВВС в настоящее время наносят удары по северной части Карабаха, а турецкие F-16 поднялись в воздух.

Вчера в Минобороны Армении сообщили, что F-16 ВВС Турции сбил армянский истребитель Су-25 в воздушном пространстве Армении. Власти Азербайджана назвали это бредом и ложью, так как в азербайджанской системе радаров нет информации о поднятии Су-25 в воздух с территории Армении. В свою очередь, в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что зафиксировали применение истребителя F-16 в воздушном пространстве республики.