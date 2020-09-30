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Азербайджан наносит авиаудары по Карабаху 

Артём Кульша 1 час назад
Азербайджан наносит авиаудары по Карабаху
Фото: Reuters
Армия Азербайджана наносит авиаудары по северной части Нагорного Карабаха, а истребители Военно-воздушных сил Турции поднялись в воздух. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня утром в пресс-службе армянского Министерства обороны сообщили, что самолеты азербайджанских ВВС в настоящее время наносят удары по северной части Карабаха, а турецкие F-16 поднялись в воздух.
Вчера в Минобороны Армении сообщили, что F-16 ВВС Турции сбил армянский истребитель Су-25 в воздушном пространстве Армении. Власти Азербайджана назвали это бредом и ложью, так как в азербайджанской системе радаров нет информации о поднятии Су-25 в воздух с территории Армении. В свою очередь, в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что зафиксировали применение истребителя F-16 в воздушном пространстве республики.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
В мире , Министерство обороны , Азербайджан , Турция
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