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Верховная рада отменила заседания из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Рада отменила заседания из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Верховая рада отменила заседания 1 и 2 октября и на следующей неделе в связи с положительными результатами на коронавирус ряда депутатов и сотрудников аппарата парламента. Об этом сообщил журналистам в среду депутат Рады Ярослав Железняк.

"Руководители фракций сегодня на совещании приняли решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября и в течение всей следующей недели из-за большого числа заболевших коронавирусом в парламенте", — сказал он.

По информации Железняка, в течение последней недели заразились коронавирусом около 10 депутатов и сотрудников аппарата Рады.
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В мире , Верховная Рада
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