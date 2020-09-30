Рада отменила заседания из-за коронавируса

Верховая рада отменила заседания 1 и 2 октября и на следующей неделе в связи с положительными результатами на коронавирус ряда депутатов и сотрудников аппарата парламента. Об этом сообщил журналистам в среду депутат Рады Ярослав Железняк.

"Руководители фракций сегодня на совещании приняли решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября и в течение всей следующей недели из-за большого числа заболевших коронавирусом в парламенте", — сказал он.

По информации Железняка, в течение последней недели заразились коронавирусом около 10 депутатов и сотрудников аппарата Рады.