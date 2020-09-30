Азербайджан подсчитал потери Армении в Карабахе

В ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны, указано в сообщении. Кроме того, по данным Азербайджана, армянская сторона потеряла 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых машин и 55 машин.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.