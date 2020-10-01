Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена

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«Катетер» в рукаве Байдена оказался памятью об умершем сыне 

Lenta.ru и ещё 83 37 минут назад
Предмет, который заметили под рукавом на запястье кандидата в президенты США Джо Байдена во время теледебатов и приняли за катетер — на самом деле четки его умершего сына Бо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные медиа.

«Это четки Бо», — объяснил журналистам представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс. Байден упоминал, что с 2015 года, после смерти сына, постоянно носит эти четки в память о нем.

Сообщается, что четки купил демократу его другой сын, Хантер.
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
Ранее журналисты сообщили о таинственной вещи на руке кандидата в президенты во время дебатов с главой США Дональдом Трампом. Помимо версии о венозном катетере, высказывались предположения, что это некое устройство для подсказок.
Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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