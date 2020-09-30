Турция намерена использовать напряженность между Азербайджаном Арменией в качестве козыря для того, чтобы надавить на Россию , с которой у нее сохраняются разногласия по Ливии Сирии , пишет автор. По его мнению, этот ход даст обратный результат, и Эрдоган пожалеет о содеянном.

Проблема Нагорного Карабаха, которая длится более 30 лет (с 1988 года) в отношениях между Азербайджаном и Арменией, поставила две страны на грань новой войны. После столкновений, произошедших между армиями двух стран 12-13 июля в другом регионе — Товузе, в течение последних нескольких дней в сопровождении взаимных обвинений идут ожесточенные бои в районе Нагорного Карабаха. Из-за столкновений, в результате которых, согласно первым заявлениям, погибло более 40 человек, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил «частичную мобилизацию», а премьер-министр Армении Никол Пашинян — «военное положение» и «всеобщую мобилизацию».

Ответ на этот вопрос невозможно объяснить только позицией реакционных буржуазных администраций в Армении и Азербайджане. Тот факт, что сегодня две страны оказались на грани войны, нельзя рассматривать независимо от событий и сил, которые воодушевили и даже подтолкнули администрации двух стран к этому. Последние события показывают, что борьбу за передел, которая идет между империалистами и региональными реакционными режимами на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, по оси Сирии и Ливии, желают перенести на кавказский фронт.

Иными словами, игрокам / силам, которые не в состоянии сделать новых шагов в прежних условиях, это дает возможность найти себе новый простор для действий и на этой основе предпринять новые ходы для усиления своих позиций.

Первым из региональных игроков, которые жаждут интервенций в духе своих экспансионистских амбиций в зависимости от новых балансов, создаваемых в регионе этой борьбой за передел во главе с американским и российским империализмом, является администрация Эрдогана в Турции.

После интервенций и попыток сорвать куш в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье власти Турции пытаются играть решающую роль и в напряженности, вспыхнувшей на Кавказе. После эскалации в Товузе в июле этого года в заявлениях как президента Эрдогана, так и других представителей власти под видом поддержки Азербайджана поощрялось нагнетание напряженности, а затем были проведены и совместные учения с Азербайджаном.

Позиция турецких властей, открыто свидетельствующая о готовности быть участником войны и с возникновением недавних столкновений, нашедшая выражение в заявлении президента Эрдогана «Нагорный Карабах является для нас национальным вопросом не меньше, чем для Азербайджана», в очередной раз наглядно демонстрирует тот факт, на который указывалось в статье «Мы будем воевать и с Арменией?», опубликованной после столкновений в Товузе в этой колонке. «Форма вмешательства в напряженность между Азербайджаном и Арменией снова показывает, что режим одного человека не воздерживается / не воздержится от разжигания войн и конфликтов всюду, куда он сможет протянуть свою руку, в соответствии с экспансионистскими устремлениями монополистической буржуазии, которую представляет».

Немаловажно и то, что столкновения, связанные с борьбой за передел, переместились на задворки России и, более того, на пространство бывшего Советского Союза, наследницей которого путинская Россия себя считает. Это говорит о том, что эскалация напряженности здесь происходит с расчетом надавить на Россию. Однако также следует добавить, что этот ход в направлении ограничения постепенно растущей мощи и влияния России в регионе с высокой долей вероятности, как и в Сирии, даст обратный эффект.

Для России, которая состоит в тесном сотрудничестве с Арменией в военном и экономическом отношениях (Армения является членом Евразийского экономического союза , возглавляемого Россией, и Организации Договора о коллективной безопасности, созданной под руководством России в противовес НАТО ), проблема Нагорного Карабаха прежде всего создает подходящие условия для оказания давления на Азербайджан, учитывая проблемы между ними в сфере энергетической политики.

При этом Азербайджан поддерживает тесные отношения и сотрудничество с США и западными империалистами, с которыми он заключил соглашение о разработке энергоресурсов в 1994 году. С другой стороны, его отношения с Турцией, членом НАТО, превращают Азербайджан в козырь, который западные империалисты могут использовать против России.

Тесные отношения Турции с Азербайджаном, которые продолжаются со времен Абульфаза Эльчибея (1992-1993) по сей день, несмотря на то что власть в Турции менялась, и выражаются лозунгом «одна нация — два государства», выступают как неизменная политика, а экономическую основу этой политики образует транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Таким образом, власти Турции желают использовать напряженность и столкновения между Азербайджаном и Арменией в качестве козыря для того, чтобы надавить на Россию, с которой у них сохраняются разногласия по поводу контроля над Идлибом и Тель-Рифатом в Сирии и передачи Сирта и Джуфры в Ливии поддерживаемому Турцией Правительству национального согласия. Однако, как мы сказали в начале, вполне вероятно, что этот ход даст обратные результаты и после Восточного Средиземноморья администрация Эрдогана лишится возможности предпринимать шаги и в Сирии, Ливии.