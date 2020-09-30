Маневр Путина изменил Ближний Восток

Пять лет назад началась операция России Сирии . С самого начала было понятно, что у россиян есть и иные мотивы, помимо борьбы с терроризмом, пишет Die Presse. Достиг ли Путин поставленных целей? В любом случае Россия в корне изменила современный Ближний Восток.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда российские военные пилоты пять лет назад совершили первые боевые вылеты в Сирии, в тот же день стало понятно, что приоритеты у Москвы совсем иные, нежели у Запада. Только немногие из 20 российских авиаударов 30 сентября 2015 года были направлены на позиции так называемого «Исламского государства»*, с которым тогда с воздуха боролись США и другие западные страны. Мишенью российских ракет и бомб были прежде всего сирийские оппозиционные группировки, стремящиеся свергнуть президента Башара Асада

Российская военная интервенция спасла сирийского президента от поражения в войне, изменила баланс сил в регионе и ознаменовала собой возвращение России на Ближний Восток.

Российская интервенция

В основном Россия вмешивается в вооруженные столкновения в Сирии при помощи боевых самолетов и вертолетов. Ее опорными пунктами служат военно-воздушная база Хмеймим под Латакией и военно-морская база в сирийском Тартусе — единственная база российского флота в Средиземном море. Обе оборудованы под долговременное использование. Кроме того, в распоряжении сирийского правительства — сотни российских военных полицейских, а также военных советников. Регулярные войска Россия не задействует, зато привлекаются наемники. В феврале 2018 года более десяти человек погибли во время военно-воздушного удара США к востоку от Евфрата. Река образует разделительную линию между Россией и США: к западу от Евфрата простирается территория воздушного суверенитета России, а к востоку — США.

Мотивы Москвы

Сирия — давний союзник Москвы еще со времен холодной войны. После распада СССР России пришлось уйти с Ближнего Востока — она больше не могла позволить себе активное участие в делах региона. В 2015 году Москва снова пришла в Сирию и весь ближневосточный регион, чтобы не дать российским экстремистам вернуться на родину из охваченной гражданской войной страны. Кроме того, глава Кремля Владимир Путин воспользовался отсутствием интереса со стороны США, которые сократили свою деятельность после разрушительной войны в Ираке.

Благодаря активности в Сирии Россия смогла также вырваться из международной изоляции после войны на Украине. Путин выстроил тесное сотрудничество с Турцией и Ираном. Также Россия рассматривает страны Ближнего Востока как потенциальных покупателей своих вооружений и атомных технологий.

Последствия для Сирии

На первом этапе войны в 2011 году сирийской армии пришлось уйти в оборону под натиском различных повстанческих группировок. К началу российской интервенции она контролировала лишь около 25% территории страны. Благодаря помощи России и Ирана сегодня 70% территории вновь оказались под контролем Асада.

Неподконтрольными ему остаются занимаемые США и курдскими отрядами народной самообороны области к востоку от Евфрата, некоторые оккупированные турками территории на севере, а также провинция Идлиб на северо-западе — последний бастион повстанцев после более девяти лет боевых действий.

Критики обвиняют Россию в совместных с сирийскими войсками воздушных атаках на гражданские объекты. А Асад и в политическом плане находится под крылом России. Москва отвергает требования Запада об отставке сирийского президента.

Последствия для Ближнего Востока

Через пять лет после начала интервенции ясно, что без России решение сирийского конфликта невозможно. Путин сотрудничает с Турцией и сумел ускорить отход этой страны — члены НАТО от ее традиционных связей на Западе. Контакты с Ираном позволили главе Кремля сделать так, что интенсивность атак иранских войск или ливанской Хизбаллы на Израиль из Сирии уменьшилась. Таким образом отношения России с Израилем улучшились.

Премьер Биньямин Нетаньяху с 2015 году посещал Россию в среднем дважды в год. И для других ключевых политиков Ближнего Востока Путин — желанный собеседник. В октябре 2017 года король Салман стал первым монархом Саудовской Аравии, посетившим российскую столицу.

Будущее

Тем временем Кремль пытается распространить свое влияние и на Ливию. И все же Россия не настолько сильна, чтобы полностью вытеснить США с Ближнего Востока. Москве не под силу одной нести расходы по восстановлению Сирии, которые оцениваются как минимум в 250 миллиардов долларов. Придется сотрудничать с Западом.

В военном плане США со своими военно-морскими и военно-воздушными базами в Турции и в Персидском заливе и с десятками тысяч солдат в регионе пока что существенно сильнее России. Поэтому открытым остается вопрос, долго ли Москва сможет пользоваться политическими дивидендами. Возможно, Путину придется и дальше использовать возможности, возникающие «за счет региональных государств или ошибок Запада», как отмечает эксперт по Ближнему Востоку Бекка Вассер из американского аналитического центра «Рэнд».