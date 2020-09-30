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В Армении состоялось внеочередное заседание Совбеза 

ТАСС и ещё 34 1 час назад
Пашинян созвал Совбез
Фото: РИА Новости
Внеочередное заседание Совета безопасности Армении прошло в среду под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна, его участники обсудили оперативную ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности Армении. Обсуждалась оперативная ситуация на линии карабахско-азербайджанского противостояния и последующие шаги вооруженных сил Армении", — говорится в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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