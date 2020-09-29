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Мужу Тихановской продлили содержание под стражей 

Lenta.ru 38 минут назад
Мужу Тихановской продлили содержание под стражей
Фото: Telegram-канал «Страна Для Жизни»
Белорусскому оппозиционному блогеру, мужа бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщило возглавляемое им движение «Страна для жизни» в своем Telegram-канале.
По данным канала, судебное заседание по данному вопросу не проводилось. Через два месяца, когда пройдет полгода с момента задержания Тихановского, его должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение, добавили представители движения.
Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты с требованием провести новые президентские выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты.
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В мире , СНГ , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ФСИН
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