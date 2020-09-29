Названо единственное, что сдерживает Турцию в Карабахе 

Турция сдерживается от прямого участия в армяно-азербайджанском конфликте из-за мощной поддержки Армении Россией , заявил депутат Национального собрания республики Эдмон Марукян. Слова парламентария цитирует РИА ФАН.

Заявление депутата прозвучало на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной вопросам информационной безопасности. Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, Марукян заявил, что в конфликте с Азербайджаном Армения опирается на поддержку России и Организацию по договору о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Когда мы говорим о ОДКБ, я имею ввиду только Российскую Федерацию», — пояснил парламентарий.

При этом членство Армении в ОДКБ является сдерживающим фактором для Турции, которая тем не менее уже заявила о возможном участии в конфликте, если поступит соответствующий запрос из Баку.