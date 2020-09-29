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Названо единственное, что сдерживает Турцию в Карабахе 

Павел Тиунов 1 час назад
Названо единственное, что сдерживает Турцию в Карабахе
Фото: Рамблер
Турция сдерживается от прямого участия в армяно-азербайджанском конфликте из-за мощной поддержки Армении Россией, заявил депутат Национального собрания республики Эдмон Марукян. Слова парламентария цитирует РИА ФАН.
Заявление депутата прозвучало на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной вопросам информационной безопасности. Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, Марукян заявил, что в конфликте с Азербайджаном Армения опирается на поддержку России и Организацию по договору о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Когда мы говорим о ОДКБ, я имею ввиду только Российскую Федерацию», — пояснил парламентарий.

При этом членство Армении в ОДКБ является сдерживающим фактором для Турции, которая тем не менее уже заявила о возможном участии в конфликте, если поступит соответствующий запрос из Баку.
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Как сообщал «Рамблер», на той же пресс-конференции военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в возникновении карабахского конфликта есть вина первого президента СССР Михаила Горбачева. По его словам, политик не смог сохранить страну, а распад империи стал отправной точкой для возникновения армяно-азербайджанского противостояния.
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В мире , Война, Карабах , Игорь Коротченко , Михаил Горбачев , РИА ФАН , Армения , Турция
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