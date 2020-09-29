Русские возвели блокпост в Сирии под носом у американцев 

Российские военные сумели прорваться в сердце восточной части северной Сирии, которая находится под контролем американских войск, и возвести там блокпост, сообщает издание Avia.pro. Таким образом у контингента США появляется масса проблем, отметили журналисты.

Речь идет о территории недалеко от города Дерик. Здесь, подчеркивают аналитики, расположены основные силы американской армии в Сирии. Именно поэтому любые попытки россиян проникнуть вглубь северо-восточной части страны жестко пресекались.

«Несмотря на этот факт, российским военнослужащим удалось прорваться в данный район. На этом направлении развёрнут российский военный блокпост», — говорится в статье.

Теперь, отмечают аналитики, перемещение американцев в Сирию со стороны Ирака невозможно. Впоследствии, полагают эксперты, россияне попытаются полностью выдавить вооруженные силы США из северо-восточного региона страны, попутно блокируя контрабандные нефтяные маршруты из Сирии в Турцию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сирии произошел инцидент с российско-американским противостоянием. На видео, растиражированном российскими Telegram-каналами было запечатлено нечто вроде гонок по пустыни, участниками которой стали российский и американский экипажи БТР. В какой-то момент американцы начали подрезать россиян, но те, вместо того, чтобы сбросить скорость, пошли на таран. В результате, как впоследствии отметило американское военное командование, были травмированы четыре военнослужащих армии США.