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В Европе зафиксирована новая вспышка коронавируса 

Общественная служба новостей 1 час назад
Коронавирус возвращается в Европу
Фото: EPA-EFE
В странах Европы продолжается рост распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Вести». В Испании, Италии и Великобритании эпидемиологическая обстановка сравнима с весенней.
Так, в Испании число новых случаев коронавируса выросло за сентябрь в два раза. Мадрид испытывает нехватку врачей и мест в палатах интенсивной терапии.
Объяснено нежелание Европы и США закупать российскую вакцину от коронавируса
Власти Великобритании ввели новый комплекс ограничительных мер. Он предусматривает закрытие всех ресторанов и пабов после 22.00. За нарушение предусмотрен штраф от 1 тыс. фунтов. Кроме того, на карантин закрыты Кардифф, Суонси и Лланелли в Уэльсе.
Во Франции, где суточный прирост составляет 14 тысяч заболевших, самая тяжелая ситуация наблюдается на юге. Наибольшее распространение коронавирус на данном этапе получил в Марселе, Каннах и Ницце.
В Чехии введен комендантский час. Кроме того, отложены все плановые операции. Число новых случаев заболевания в Чехии составляет 3 тысячи в сутки. Если темпы распространения сохранятся, то в больницах не останется мест.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в России за сутки зафиксировали 8 232 случая заражения коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 20 545 человек и 952 399 выздоровели.
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Комментарии
В мире , Испания , Италия , Мадрид , Великобритания
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