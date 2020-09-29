Коронавирус возвращается в Европу

Италии и В странах Европы продолжается рост распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Вести». В Испании Великобритании эпидемиологическая обстановка сравнима с весенней.

Так, в Испании число новых случаев коронавируса выросло за сентябрь в два раза. Мадрид испытывает нехватку врачей и мест в палатах интенсивной терапии.

Власти Великобритании ввели новый комплекс ограничительных мер. Он предусматривает закрытие всех ресторанов и пабов после 22.00. За нарушение предусмотрен штраф от 1 тыс. фунтов. Кроме того, на карантин закрыты Кардифф, Суонси и Лланелли в Уэльсе.

Во Франции, где суточный прирост составляет 14 тысяч заболевших, самая тяжелая ситуация наблюдается на юге. Наибольшее распространение коронавирус на данном этапе получил в Марселе, Каннах и Ницце.

В Чехии введен комендантский час. Кроме того, отложены все плановые операции. Число новых случаев заболевания в Чехии составляет 3 тысячи в сутки. Если темпы распространения сохранятся, то в больницах не останется мест.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в России за сутки зафиксировали 8 232 случая заражения коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 20 545 человек и 952 399 выздоровели.