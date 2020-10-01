В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны 

Азербайджан потерял за минувший день 29 единиц бронетехники и 11 беспилотников, сообщил исполняющий обязанности главы информационного отдела Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян.

"За день азербайджанские ВС потеряли 130 человек убитыми, 260 ранены. Уничтожены 29 единиц азербайджанской бронетехники, три огнеметных системы "ТОС", 11 беспилотников", — сказал Сарумян в ходе брифинга, транслируемого в соцсети Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.