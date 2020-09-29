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Пушков оценил иллюзии Армении по поводу Запада 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Пушков оценил иллюзии Армении по поводу Запада
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

«В Армении были иллюзии, что, в случае чего, Запад им поможет. Особенно сильны они были среди молодых прозападных ереванских менеджеров, получивших образование в тамошних университетах, с их идеями бОльшей ориентации на Запад и постепенного отдаления от России», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«И вот — получите, распишитесь: вдруг выясняется, что никакой ощутимой помощи, кроме словесной, не будет. И что Турция реально на стороне Азербайджана — и далеко не только морально, а Запад на помощь Армении не спешит», — указал Пушков.

«Время делать выводы, а не заниматься самообманом», — заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, а также указал на вовлеченность Турции в конфликт в Карабахе.
Напомним, во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».
Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.
В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.
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Комментарии
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Шушан Степанян , Алексей Пушков , Никол Пашинян , Мевлют Чавушоглу , Арцрун Ованнисян , Совет Федерации , МИД Турции , Азербайджан , Армения , Турция
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