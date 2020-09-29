Пушков оценил иллюзии Армении по поводу Запада 

«В Армении были иллюзии, что, в случае чего, Запад им поможет. Особенно сильны они были среди молодых прозападных ереванских менеджеров, получивших образование в тамошних университетах, с их идеями бОльшей ориентации на Запад и постепенного отдаления от России», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«И вот — получите, распишитесь: вдруг выясняется, что никакой ощутимой помощи, кроме словесной, не будет. И что Турция реально на стороне Азербайджана — и далеко не только морально, а Запад на помощь Армении не спешит», — указал Пушков.

«Время делать выводы, а не заниматься самообманом», — заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, а также указал на вовлеченность Турции в конфликт в Карабахе.

Напомним, во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.