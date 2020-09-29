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Пашинян созвонился с Путиным по ситуации в Карабахе 

Павел Тиунов 1 час назад
Пашинян созвонился с Путиным по ситуации в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС. Глава РФ обсудил с коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе.
Журналисты со ссылкой на пресс-службу Кремля отметили, что инициатива проведения бесе ды исходила от Пашиняна. Путин, выслушав армянского премьера, выразил озабоченность боями в Карабахе. Российский президент также настоятельно рекомендовал сторонам прекратить огонь и принять меры к деэскалации конфликта.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что американские власти должны потребовать от Турции не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт. Высказывание политика прозвучало на фоне новости о сбитом армянском военном самолете Су-25, который, по версии Минобороны Армении, был уничтожен турецким истребителем F-16.
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В мире , Политика , Война, Карабах , Джозеф Байден , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Армения
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