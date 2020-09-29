Порошенко заразился коронавирусом 

Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. Политик признался в заболевании COVID-19.
Порошенко признался, что получил положительный результат исследования на предмет заражения коронавирусом. В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что госпитализация ему не потребовалась, в настоящее время он лечится дома.
«Получил положительный тест на Covid. Вовремя», — написал бывший украинский лидер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», коронавирусом заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. В начале сентября у украинского чиновника диагностировали двустороннее воспаление легких, которое развилось в результате заболевания COVID-19. Кернес впал в кому. Впоследствии мэра Харькова перевезли на лечение в немецкую клинику Сharite. В настоящее время Кернес продолжает лечение в Германии.