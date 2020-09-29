Вмешается ли Россия в армяно-азербайджанский конфликт 

Оценив ситуацию в Карабахе, Кедми назвал текущее противостояние продолжением вековой вражды Турции с Арменией. При этом эксперт отметил, что Еревану с большой долей вероятности не удастся отстоять территорию Нагорного Карабаха перед интервенцией. По его словам, в настоящее время армянская армия и само государство ослаблено из-за вмешательства в дела страны американцев «с их лозунгами».

«Азербайджан может забрать Карабах силой, и никто этому помешать не сможет. А Россия не может отстаивать для Армении Карабах и влезать из-за него в этот конфликт», — подчеркнул Кедми.

При этом Москва, добавил эксперт, в текущей ситуации преследует две цели: сохранить за Арменией статус независимого государства, а также предотвратить создание в Азербайджане новой турецкой военной базы. Для демонстрации принципиальной позиции Россия запустила свои военные самолеты над Ереваном, пояснил Кедми.