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Вмешается ли Россия в армяно-азербайджанский конфликт 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Россия допускает, что Нагорный Карабах отойдет Турции, но в то же время исключает посягательства на суверенитет Армении, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По словам эксперта, Москва в армяно-азербайджанском конфликте преследует две цели.
Оценив ситуацию в Карабахе, Кедми назвал текущее противостояние продолжением вековой вражды Турции с Арменией. При этом эксперт отметил, что Еревану с большой долей вероятности не удастся отстоять территорию Нагорного Карабаха перед интервенцией. По его словам, в настоящее время армянская армия и само государство ослаблено из-за вмешательства в дела страны американцев «с их лозунгами».

«Азербайджан может забрать Карабах силой, и никто этому помешать не сможет. А Россия не может отстаивать для Армении Карабах и влезать из-за него в этот конфликт», — подчеркнул Кедми.

При этом Москва, добавил эксперт, в текущей ситуации преследует две цели: сохранить за Арменией статус независимого государства, а также предотвратить создание в Азербайджане новой турецкой военной базы. Для демонстрации принципиальной позиции Россия запустила свои военные самолеты над Ереваном, пояснил Кедми.

« (Это) был четкий намёк: Армения для вас за пределами каких-либо действий» — заявил аналитик.

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В мире , Видео , Политика , Яков Кедми , Владимир Соловьев , Армения , Турция
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