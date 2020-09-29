Турецкий истребитель сбил армянский Су-25

Истребитель ВВС Турции
выпустил ракету по армянскому штурмовику, находящемуся воздушном пространстве Армении
, сообщает
РИА Новости. Самолет был сбит, пилот погиб.
Речь идет о турецком F-16, который вступил в боевой контакт с армянским Су-25. По данным
Sputnik Армения, пуск ракеты был произведен через границу Армении.
Истребитель взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа для прикрытия ВВС Азербайджана, которые атаковали армянские населенные пункты Варденис, Мец Масрик и Сотк. Армянский штурмовик в свою очередь поддерживал действия местных систем противовоздушной обороны. Пилот самолета «героически погиб», заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Накануне Турция заявила, что готова оказать военную поддержку Азербайджану. Комментируя инициативу Анкары, представитель Армении в ОДКБ заявил, что в случае обострения ситуации Ереван намерен задействовать «соответствующие военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии».