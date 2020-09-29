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Турецкий истребитель сбил армянский Су-25

Павел Тиунов
1 час назад
Истребитель ВВС Турции выпустил ракету по армянскому штурмовику, находящемуся воздушном пространстве Армении, сообщает РИА Новости. Самолет был сбит, пилот погиб.
Турецкий истребитель сбил армянский Су-25
Фото: ТАССТАСС
Речь идет о турецком F-16, который вступил в боевой контакт с армянским Су-25. По данным Sputnik Армения, пуск ракеты был произведен через границу Армении.
Истребитель взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа для прикрытия ВВС Азербайджана, которые атаковали армянские населенные пункты Варденис, Мец Масрик и Сотк. Армянский штурмовик в свою очередь поддерживал действия местных систем противовоздушной обороны. Пилот самолета «героически погиб», заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Накануне Турция заявила, что готова оказать военную поддержку Азербайджану. Комментируя инициативу Анкары, представитель Армении в ОДКБ заявил, что в случае обострения ситуации Ереван намерен задействовать «соответствующие военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии».
В мире,РИА Новости,Армения,Турция,
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