Турецкий истребитель сбил армянский Су-25

Истребитель ВВС Турции выпустил ракету по армянскому штурмовику, находящемуся воздушном пространстве Армении сообщает РИА Новости. Самолет был сбит, пилот погиб.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о турецком F-16, который вступил в боевой контакт с армянским Су-25. По данным Sputnik Армения, пуск ракеты был произведен через границу Армении.

Истребитель взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа для прикрытия ВВС Азербайджана, которые атаковали армянские населенные пункты Варденис, Мец Масрик и Сотк. Армянский штурмовик в свою очередь поддерживал действия местных систем противовоздушной обороны. Пилот самолета «героически погиб», заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом обвинили друг друга в эскалации конфликта.