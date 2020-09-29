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МИД Германии пригрозил Лукашенко «последствиями» 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
МИД Германии пригрозил Лукашенко «последствиями»
Фото: © AP Photo / Dpa/Michael Kappeler
Отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко от общенационального диалога в стране и насилие в отношении протестующих должны иметь последствия, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют — например, мирных демонстрантов в Белоруссии. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", — сказал Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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В мире , Европа , СНГ , Александр Лукашенко , ОБСЕ , ООН , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , МВД , Центризбирком России , Германия
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