МИД Германии пригрозил Лукашенко «последствиями» 

"Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют — например, мирных демонстрантов в Белоруссии. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", — сказал Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.