Сенатор отреагировал на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга , который ранее, как сообщал «Рамблер», отметил необходимость подготовки Грузии к вступлению в альянс. Клинцевич подчеркнул, что цель Запада — «оторвать Россию от союзников». При этом натовцы, по его словам, совсем не считаются с возможными человеческими потерями со стороны своих же новых коллег.

«Им до лампочки, сколько людей погибнет», — отметил член Совфеда.

Он отметил, что Грузию необходимо предупредить об истинных намерениях Североатлантического альянса, который стремится «дестабилизировать Россию». По его мнению, расшатать ситуацию через беспорядки в Белоруссии у НАТО не получилось, поэтому Запад переключился на конфликты в Закавказье.