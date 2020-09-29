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«Им до лампочки, сколько людей погибнет» 

Павел Тиунов 58 минут назад
Вступление Грузии в НАТО может обернуться человеческими жертвами, заявил «Царьграду» член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. По его мнению, Москва должна предупредить Тбилиси о пагубных последствиях вступления в Североатлантический альянс.
Сенатор отреагировал на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, который ранее, как сообщал «Рамблер», отметил необходимость подготовки Грузии к вступлению в альянс. Клинцевич подчеркнул, что цель Запада — «оторвать Россию от союзников». При этом натовцы, по его словам, совсем не считаются с возможными человеческими потерями со стороны своих же новых коллег.

«Им до лампочки, сколько людей погибнет», — отметил член Совфеда.

Он отметил, что Грузию необходимо предупредить об истинных намерениях Североатлантического альянса, который стремится «дестабилизировать Россию». По его мнению, расшатать ситуацию через беспорядки в Белоруссии у НАТО не получилось, поэтому Запад переключился на конфликты в Закавказье.
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В мире , Армия , Видео , Франц Клинцевич , Йенс Столтенберг , Совет Федерации , НАТО , Царьград ТВ , Грузия
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