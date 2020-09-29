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Белоруссия ввела ответные санкции против Прибалтики 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Белоруссия ввела ответные санкции против Прибалтики
Фото: Reuters
Белоруссия 29 сентября вводит ответные санкции против стран Прибалтики. Об этом сообщил МИД республики, передает РИА Новости.
Ответ носит симметричный характер. Санкционные списки чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии включают более 100 человек от каждой страны.

«Сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран».

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31 августа страны Прибалтики объявили персонами нон грата президента Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников, которые, по мнению трех республик, ответственны за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных протестующих.
25 сентября санкционные списки, которые составили Литва, Латвия и Эстония, были расширены. Каждая страна включила в свой перечень около 100 человек. Сообщалось, что под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Лукашенко обещал поставить на место «зажравшуюся Литву» и утверждал, что прибалтам приказали выступить против Белоруссии.

«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — отметил президент.

В Белоруссии восьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов. Первые акции жестко разгонялись.
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Комментарии 8
В мире , Прибалтика , Анатолий Сивак , Анатолий Глаз , Иван Эйсмонт , Петр Миклашевич , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , МВД , Латвия , Литва , Эстония
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