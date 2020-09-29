Белоруссия ввела ответные санкции против Прибалтики 

«Сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран».