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Армения готова обратиться к ОДКБ при ухудшении ситуации в Карабахе

РИА Новости
38 минут назад
Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, заявил представитель страны в организации Виктор Биягов.
Армения готова обратиться к ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, и в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", - цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова на заседании постоянного совета ОДКБ.
По его словам, особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая поддержка Турцией Азербайджана, что "способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу для народов региона".
"В рядах вооруженных сил Азербайджана сражаются турецкие военные специалисты, используется вооружение турецкого производства, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Скопление турецко-азербайджанских формирований вблизи границ государства-члена ОДКБ не может не вызывать нашей озабоченности", - приводит пресс-служа слова Биягова.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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