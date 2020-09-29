Армения готова обратиться к ОДКБ

"Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, и в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", - цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова на заседании постоянного совета ОДКБ.
"В рядах вооруженных сил Азербайджана сражаются турецкие военные специалисты, используется вооружение турецкого производства, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Скопление турецко-азербайджанских формирований вблизи границ государства-члена ОДКБ не может не вызывать нашей озабоченности", - приводит пресс-служа слова Биягова.