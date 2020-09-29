Крым может запылать не хуже Донбасса. Об этом сообщает «Свободная пресса».

В мае, как сообщал «Рамблер», пьяный украинский постовой Евгений Добрынский с коноплей карманах перешел на российскую сторону в районе полуострова Чонгар. С тех пор руководство Вооруженных сил Украины активно пытается обелить десантников, размещенных в Херсонской области. Недавно с этой целью в Чонгар из Киева приехали журналисты.

Десантники сообщили им, что называют линию передовых наблюдательных постов вдоль границы полуострова нулем, как и линию боевого соприкосновения в Донбассе; что никак не различают эти направления; что российские военные — бестолковые, а от украинских отличаются только тем, что им больше платят и обеспечение у них лучше.

Также они рассказали, что едят змей и хотели бы выполнять задачи не на Херсонщине, а в Донбассе, потому что за это больше платят.