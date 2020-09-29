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«Крым может запылать не хуже Донбасса»

Артём Кульша
53 минуты назад
Крым может запылать не хуже Донбасса. Об этом сообщает «Свободная пресса».
В мае, как сообщал «Рамблер», пьяный украинский постовой Евгений Добрынский с коноплей карманах перешел на российскую сторону в районе полуострова Чонгар. С тех пор руководство Вооруженных сил Украины активно пытается обелить десантников, размещенных в Херсонской области. Недавно с этой целью в Чонгар из Киева приехали журналисты.
Десантники сообщили им, что называют линию передовых наблюдательных постов вдоль границы полуострова нулем, как и линию боевого соприкосновения в Донбассе; что никак не различают эти направления; что российские военные — бестолковые, а от украинских отличаются только тем, что им больше платят и обеспечение у них лучше.
Также они рассказали, что едят змей и хотели бы выполнять задачи не на Херсонщине, а в Донбассе, потому что за это больше платят.
«Сам факт размещения на пороге Крыма десантно-штурмовых батальонов с реальным боевым опытом и выучкой НАТО свидетельствует предельно четко — южное направление может запылать не хуже Донбасса», — сообщает «Свободная пресса».
В мире,Политика,Видео,НАТО,Республика Крым,
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