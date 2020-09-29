Придворные огорчили Елизавету II

Персонал попросили на месяц переехать в Сандрингемский дворец, где ежегодно отдыхает Елизавета II. Если достаточное количество придворных не согласятся на переезд, 94-летней королеве придется впервые за 33 года отпраздновать Рождество в Виндзорском замке.