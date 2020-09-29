Киеву предрекли тотальный коллапс 

«Мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как на Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город», — подчеркнул кандидат в мэры.