Украинского режиссера обвинили в «сливе» Донбасса

Украинское издание «Вести» рассказало о фильме «Атлантида», который будет бороться за «Оскар» в 2021 году. Действие картины разворачивается в 2025 году: режиссер Валентин Васянович представил, что Украина одержала победу и вернула себе Донбасс, который к тому времени стал непригодной для жизни территорией.

В своей картине Васянович показал, что избавившись от России , Украина тут же получила нового «узурпатора» — США , страну, которая закрывает «ненужные» заводы и оставляет людей в нищете. «Вести» отмечают, что украинцы раскритиковали фильм: по их мнению, Васянович «слил» Донбасс, показав, что региону лучше не возвращаться в состав Украины.

«В конце концов»: Россия запускает план восстановления экономики

В разгар коронавирусного кризиса российские власти остановили работу множества людей, потребовав от работодателей продолжить выплату зарплат, многие компании оказались на грани банкротства и обратились за государственной помощью. Handelsblatt отмечает , что сначала Кремль отнесся к предпринимателям «холодно», но теперь наконец-то запускает программу экономического стимулирования и реформ на 55 миллиардов евро.

Издание подчеркнуло, что в консервативном прогнозе Минэкономики России заложен рост ВВП в 2,7 процента в 2021 году, 2,9 процента — в 2022-м, но даже столько низкие показатели могут оказаться «слишком оптимистичными». И позитивный, и консервативный сценарии не предусматривают введения новых коронавирусных ограничений.

«Нью-Йорк мертв?»: как коронавирус разрушил один из главных городов США

Канал CGTN рассказал , что за время пандемии Нью-Йорк покинули сотни тысяч жителей. Множество квартир в городе пустуют, арендодатели разоряются, предпринимателям грозит банкротство, а преступность растет.

Писатель, житель Нью-Йорка Джеймс Алтушер отметил, что город смог восстановиться после кризиса 2008 года, но теперь все иначе. Он объяснил, что мир перешел на удаленную работу надолго, из-за чего многие задумаются, стоит ли оставаться в таких перенаселенных городах, как Нью-Йорк, и тратить сумасшедшие деньги на аренду жилья.

Конфликт в Нагорном Карабахе: США должны вмешаться

Конфликт Армении и Азербайджана вышел на новый уровень, став угрозой для НАТО и возвестив о возможности полномасштабной войны. Опрошенные Fox News эксперты заявили , что теперь США не могут оставаться в стороне от конфликта.

Директор Центра внешней политики The Heritage Foundation Люк Коффи назвал столь серьезный масштаб боевых действий призывом о помощи к международному сообществу. «США не могут ждать, пока другие займутся урегулированием ситуации. Вашингтону необходимо направить госсекретаря в регион и показать, что он внимательно следит за событиями, активно работая над прекращением огня», — заявил экс-директор Белого дома по международным связям Бретт Бруен.

В Британии поймали расчленителя девочек-подростков

Житель Британии Адам Стронг, обвиняемый в убийстве и расчленении девочек-подростков, предстает перед судом после того, как водопроводчики обнаружили в его канализации человеческие останки. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, шокированные находкой водопроводчики вызвали полицию, полицейские ворвались в квартиру Стронга и нашли в его холодильнике части тел. Позже выяснилось, что это останки как минимум двух юных девушек.