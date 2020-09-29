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Помпео перечислил цели политики Трампа в Европе

Газета.Ru
46 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель политики американского лидера Дональда Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее независимости от России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Помпео перечислил цели политики Трампа в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением и с энергетической диверсификацией Европы.
По мнению Помпео, зависимость европейских стран от российской энергии небезопасно. Он пояснил, что американскую позицию по данному вопросу можно отследить в противодействии США проекту "Северный поток - 2".
Об этом американский госсекретарь заявил в ходе своего двухнедельного визита в Грецию.
В мире,Дональд Трамп,Россия,Соединенные Штаты,
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