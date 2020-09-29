Помпео перечислил цели политики Трампа в Европе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель политики американского лидера Дональда Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее независимости от России . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

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Он отметил, что растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением и с энергетической диверсификацией Европы.

По мнению Помпео, зависимость европейских стран от российской энергии небезопасно. Он пояснил, что американскую позицию по данному вопросу можно отследить в противодействии США проекту "Северный поток - 2".