Армения пообещала использовать тяжелое вооружение 

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Действия Азербайджана не оставили Армении другого выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной силы. Об этом заявила сегодня в Facebook пресс-секретарь министра обороны Амении Шушан Степанян.

По ее словам, сегодня утром ВС Азербайджана возобновили наступление с применением тяжелых огнеметных систем, в том числе ТОС-1, РСЗО «Смерч».

Использование такого вооружения меняет всю логику военных действий, поднимая их на новый уровень. Поэтому Армения вынуждена перейти к применению военной техники большей дальности и площади поражения, подчеркнула Шушан Степанян.