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Армения пообещала использовать тяжелое вооружение 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Армения пообещала использовать тяжелое вооружение
Фото: ТАСС
Действия Азербайджана не оставили Армении другого выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной силы. Об этом заявила сегодня в Facebook пресс-секретарь министра обороны Амении Шушан Степанян.
По ее словам, сегодня утром ВС Азербайджана возобновили наступление с применением тяжелых огнеметных систем, в том числе ТОС-1, РСЗО «Смерч».
Использование такого вооружения меняет всю логику военных действий, поднимая их на новый уровень. Поэтому Армения вынуждена перейти к применению военной техники большей дальности и площади поражения, подчеркнула Шушан Степанян.
«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». Сегодня Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нанесении удара по мирным жителям.
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Комментарии
В мире , Армия , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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