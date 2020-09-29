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Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Азербайджанская армия ликвидировала в Нагорном Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна, сообщил начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргахлы.

«В результате карательных мер азербайджанской армии уничтожен начальник артиллерии дислоцированной в направлении временно оккупированного Джабраильского района 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковник Карен Бабаян», — цитирует РИА «Новости» Даргахлы.

Тем временем армянские военные заявили, что сообщения об уничтожении азербайджанскими войсками полка Мартуни и гибели высокопоставленного армянского офицера не соответствуют действительности.

«Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может», — сказал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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Комментарии 4
В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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