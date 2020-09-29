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Азербайджан нанес удар по мирным жителям 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вооруженные силы Азербайджана нанесли при помощи беспилотников удар по гражданскому населению в армянском Варденисе. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет РИА Новости.
По словам Ованнисяна, нападению подвергся автобус.

«Азербайджанские беспилотники и авиация нанесли удар по мирному населению в Варденисе, мы распространили видео горящего автобуса. Обстреляны также оборонительные позиции. К счастью, жертв нет», — пояснил он.

При этом Telegram-канал WarGonzo заявил, что в ходе нападения погиб водитель автобуса.
"Напряженные бои продолжаются"
Канал также опубликовал снимок, на котором виден горящий автобус и поднимающийся над ним столб черного дыма.
«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру».
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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