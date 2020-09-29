Тихановская раскрыла содержание разговора с Макроном 

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь оппозиции Белоруссии. Об этом, как сообщает Delfi, заявила оппозиционерка Светлана Тихановская.
Ранее Тихановская сообщила, что встречается с Макроном в Вильнюсе и обсуждает с ним возможности урегулирования конфликта в Белоруссии с участием других стран.
После окончания встречи оппозиционерка рассказала, что французский президент пообещал ей сделать все возможное, чтобы помочь организовать переговоры с целью преодоления политического кризиса в Белоруссии.
«Он сказал, что многие люди страдают от режима (Лукашенко. — Прим. ред.), множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — добавила она.