Тихановская раскрыла содержание разговора с Макроном 

Ранее Тихановская сообщила, что встречается с Макроном в Вильнюсе и обсуждает с ним возможности урегулирования конфликта в Белоруссии с участием других стран.

После окончания встречи оппозиционерка рассказала, что французский президент пообещал ей сделать все возможное, чтобы помочь организовать переговоры с целью преодоления политического кризиса в Белоруссии.