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Тихановская раскрыла содержание разговора с Макроном 

Артём Кульша 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь оппозиции Белоруссии. Об этом, как сообщает Delfi, заявила оппозиционерка Светлана Тихановская.
Ранее Тихановская сообщила, что встречается с Макроном в Вильнюсе и обсуждает с ним возможности урегулирования конфликта в Белоруссии с участием других стран.
Тихановская решила научить Макрона работать
После окончания встречи оппозиционерка рассказала, что французский президент пообещал ей сделать все возможное, чтобы помочь организовать переговоры с целью преодоления политического кризиса в Белоруссии.

«Он сказал, что многие люди страдают от режима (Лукашенко. — Прим. ред.), множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — добавила она.

В мире , Видео , Светлана Тихановская , Эммануэль Макрон , Франция
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