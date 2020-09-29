Деркач упомянул повышение тарифов, перепродажу государственных газа и электроэнергии частными компаниями с огромными накрутками, а также «вывод общака Януковича» за рубеж в 2013 году.

«Всего 13 миллиардов денег граждан Украины было выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда. И 600 — у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть — нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам: «Украина — не банкомат. Верните деньги назад наши», — призвал депутат.

Также он подчеркнул, что внешнее управление Украиной — не «далекая история» или теория заговора.

«Это конкретные люди, в конкретных местах, выполняющие конкретные задачи по увеличению тарифов и отжиманию денег у наших украинцев», — отметил Деркач.

Как сообщал «Рамблер», ранее Деркач опубликовал аудиозаписи с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

«Порошенко» на одной из записей рассказал, что поднял тарифы на ЖКХ для украинцев даже сильнее, чем от него требовал Международный валютный фонд.

«Мы проголосовали за 100 процентов [повышения — прим.ред.] тарифов, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — заявил он.

После этого против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью.