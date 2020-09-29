Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана 

Министерство обороны Армении опубликовало видео боевых действий. Как указано в сообщении оборонного ведомства , на кадрах запечатлены моменты нанесения ударов по позициям армии Азербайджана , в том числе уничтожение боевой техники.

Ранее в Баку заявили об ожесточенных боях в ночь на вторник на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, эскалация конфликта между двумя странами на границе произошла 27 сентября. Азербайджанская сторона сообщила об обстреле ее позиций и населенных пунктов на линии разграничения. В свою очередь Армения заявила об атаке азербайджанских военных в Арцах.