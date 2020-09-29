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Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Министерство обороны Армении опубликовало видео боевых действий. Как указано в сообщении оборонного ведомства, на кадрах запечатлены моменты нанесения ударов по позициям армии Азербайджана, в том числе уничтожение боевой техники.
Ранее в Баку заявили об ожесточенных боях в ночь на вторник на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Напомним, эскалация конфликта между двумя странами на границе произошла 27 сентября. Азербайджанская сторона сообщила об обстреле ее позиций и населенных пунктов на линии разграничения. В свою очередь Армения заявила об атаке азербайджанских военных в Арцах.
В мире , Видео , Конфликты , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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