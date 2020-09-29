Заноза на фланге НАТО: США «атаковали» Калининград 

Бомбардировщики Военно-воздушных сил США сымитировали атаку на Калининград . Об этом сообщает Forbes.

25 сентября два B-52 с позывными Baloo 51 и Baloo 52 взлетели с авиабазы Королевских ВВС Великобритании в Фэрфорде и произвели имитацию атаки на Калининград — пролетели на высоте 27 тысяч футов над Балтийским морем, пересекли Сувалкский коридор, взяли курс на север, пролетели неподалеку от Швеции и вернулись в Великобританию.

«Калининград изобилует (зенитными ракетными комплексами. — Прим. ред.) С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс" и (ракетными комплексами. — Прим. ред.) "Искандер". Это российская заноза на фланге НАТО», — сообщает Forbes.